丁屋大王王光榮落網，其震撼力非同小可，以往靠丁權炒樓起家的新界鄉頭，人人自危。王光榮家族的套丁操作，以至丁屋買賣所賺到的數以10億計的利潤，今早《蘋果》有詳細報道，在此不贅。

我比較想從政治角度去分析為何丁權無法久遠。這項政策在1972年開始實施，當時的港英政府已經強調丁權只是「過渡性方案」，背後的邏輯非常簡單，由於當時香港的人口和基建仍非常稀少和落後，而且土地資源足夠，新界當時大把地，於是這套由民間自發起樓的法律，便成為港英政府安撫民心的權宜之計。但這個臨時政策就如層壓式金字塔騙局一樣，終會爆煲。

地有限，而人的增長太快，即使現在初生的原居民嬰兒，名義上擁有丁權，但新界能起樓的地已集中在少數利益集團手上，簡單來說便是「有丁無用」，但這的確是政府一直遺留下來的社會炸彈，即使已經不夠土地起樓，但丁權仍然有價有市，加上法律上的不完善，導致丁權問題成為新界原居民的緊箍咒。

當香港的主流民意大多數都同意取消丁權，釋放更多土地給無立錐之地的貧民，如今林鄭政府已有絕對權力，透過立法會武斷取消丁權，以及製定善後之策。想當年，林鄭仍是發展局局長的時候，她是代表政府矢口要取締丁權的推手，現在天時地利人和，已在林鄭這一邊，林鄭若不解決，就是無能。

牌面上如今的政局，將會令政府加快着手處理丁權問題：議會上反對派已歿，中國政府在港權力已極穩固，如果熟悉共產黨歷史的話，就知道在港聯合「次要敵人」，攻擊「主要敵人」這個聯合陣線的策略，目的已經達成。換言之現在剩下的「敵人」，就是自己陣營內部的各個山頭，鄉紳當然是其中之一。

上大人說香港不需要「忠誠的廢物」，這是對所有建制派的當頭棒喝，當中包括新界鄉紳、大商賈，更包括英國殖民地出身的政務官體系，換句話說，這些通通都是「港英餘孽」，為求生存必定內鬥。丁權是殖民地政府遺留下來的問題，當《中英聯合聲明》都被中方視為無效的歷史文件，更何況區區一個丁權？最可笑的是一眾鄉紳以為高舉愛國愛黨的旗幟時，自家的權力和土地利益就能久遠，自欺欺人莫過於此。

鳥盡弓藏的道理，路人皆知；只是當槍口指到人們頭上時，大家都扮看不見，拒絕面對而已。

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