獲內媒封為史詩級妖股的順控發展（SZ003039），今日再次升停牌，連續21個交易日升停，今日收市升1成，收報56.83元人民幣（下同）。

自3月8日A股上市，順控發展錄869.8%升幅，市值達350.94億元，市盈率130.94倍，創下年內A股最長升停牌紀錄，亦為第二隻2021年的10倍股。

順控發展自上市以來備受追捧，因集團貴為國家推崇碳中和政策下的概念股。根據公開資料顯示，順控發展的主要業務包括自來水制售、垃圾焚燒發電、供排水管網工程服務等。順控招股書指，公司垃圾焚燒發電業務的項目，屬順德區重要民生工程，具有較高社會價值及經濟效益；該項目擁有4台焚化爐、兩台發電機組以及4條污泥乾化系統生產線，並已進入運營階段。

在這段連升期間，順控董事長女兒出現違規炒賣行為，公司4月2日發佈公告稱，陳海燕作為公司的董事長、總經理，其女兒於2021年3月16日買入公司股票400股，並於3月18日賣出上述股票。這次違規交易收益為1948元，順控稱「上述操作是陳海燕女兒不足夠了解相關法律、法規規定導致。公司董事長陳海燕對於未能及時盡到督促義務深表自責。」

深交所已多次發關注函，要求順控發展說明近期股價大幅上升的原因，順控亦多次回覆指公司不存在應披露未披露重大事項，亦未發現近期公共傳媒上對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息，而且強調近期股價連續上升已一定幅度偏離公司基本面情況，而深交所亦表示對順控發展將持續進行重點監控，並將及時採取監管措施。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略