筆者今期綜合了幾點買保險的小知識，幫助讀者獨立思考，選擇對自己最好的保障。

1. 市場上的大額的住院醫療保險，每年可以賠償數千萬元，聽落吸引，但你是否真的需要這麼大的賠償額呢？其實每年真的能索償到這個金額的有多少人？絕大部份人最多只是拿到低七位數字的賠償。有不少人就算有保險賠亦未必會去接受那些沒有把握而又痛苦的治療程序。而且這類保險的保費將會隨年齡而每年增加。年紀大的時候，保費負擔將非常沉重。另外，保費的變動亦會受每年整體索償情況所影響，這個是一個不明朗因素，無法準確預測。如果你財力雄厚，買亦無妨。但如果你是一般收入的人，可能買個自願醫保已經可以了。

2. 客戶往往誤會了整份保單的回報率。一份有儲蓄成分壽險的每年/月保費中，先要扣除保險成本（相關死亡率），再扣除保險公司的營運成本（租金、人工等）、佣金、廣告費用和公司的利潤後才計算回報。如果閣下每月付保費1,000元，當中可能只有約700元會有回報。還有一點：保單內所有醫療、危疾、意外等附加保障（如有）是不帶回報的。可惜不少客戶誤以為每年/月自己所付的全數保費有約3厘回報，這是一個美麗的誤會。

3. 普通人其實用不着買終生壽險（Whole Life）。其實到了65歲後的人生責任（如：供樓、子女教育等）已經完成，再沒有需要人壽保障。所以買一份定期壽險（Term Life）保到65歲已經足夠了。

4. 客戶經常被誤導，以為Term Life 的保費會按年齡遞增，最後高至難以負擔。這個謬誤簡直是害人不淺！很多保險銷售人員自己公司沒有合適的產品，所以用這個說法去唬嚇客戶。其實香港市面上一早就有Term Life 是以均衡固定保費（level premium）保到65歲，而且可以網上自己購買，非常平、非常方便。

5. 客戶以為斷供Term Life是沒有損失，因為Term Life沒有儲蓄成分。這個說法有問題！因為保費每年是固定的，這意味着你早期付出多於你真正要付的保費，這些多付的保費給你在後期使用。如果你在早年斷單，將損失了留作日後使用的保費。

買保險時切勿太快下決定， 「貨比三家」仍然是金科玉律。

金堅

golden.kin88@gmail.com

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