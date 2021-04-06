近來金融界的一宗熱門新聞，就是某位著名太子爺，欠下幾億元債務，作出破產重組，卻因家人是最大債主，投票通過削債97%，以1,500萬元，了結所有債務。

由於這位太子爺債主眾多，高達59人，我認識的人，幾乎都在其中，這債務重組方案一出，大家嘩然﹕「咁仲成世界？」我有朋友擁有100萬元欠債，只收回幾萬元。

如果家人借錢給他，是在很多年前，文件齊全，而且還有多年的還本還息記錄，說不定可以成立，然而，這20年來，太子爺都是以貴利渡日，左蓋冚右蓋，很難洗甩「龐氏騙局」的嫌疑。

本來，這宗是民事官司，最壞的後果，也不過是破產了事，可是，如今涉上了家人，而眾債主由於太憤怒，決定報警，告其行騙，則不只是個人的刑事，還可能全家牽涉上刑事，更糟糕加3級的是，家族的全部資產也有可能被凍結，甚至沒收，這真是名副其實的攬炒了。

不過話時話，一個人可以借錢借到這個地步，都算是世紀奇人，只看他的下場究竟如何了。

周顯

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