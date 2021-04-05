【本報訊】美國財政部長耶倫（圖）擬在其上任後的首次重要公開演說中，呼籲全球實施最低稅率，以支持總統拜登推動的逾2萬億美元基礎建設計劃。外媒引述耶倫在本月5日出席芝加哥全球事務委員會的講稿內容指，美國正與G20國家協商訂立全球最低企業稅率，以避免惡性競爭，同時減低企業遷至美國以外地方的可能。

美股造好 Tesla升7%

美股三大指數昨日早段集體向上，同樣升近1%。電動車龍頭特斯拉（Tesla）早前公佈首季交付近18.5萬輛汽車，超出市場預期，刺激該股開市升逾7%，報708.16美元。投行Wedbush預計，按照此速度，公司今年的總交付量有望逾85萬輛。摩根士丹利稱，特斯拉首季成績利好全年交付量，將全年交付量預期由76.5萬輛上調至80萬輛。

GameStop（GME）受到擬配股消息影響，開市即挫一成，報171.14美元。據GME向美國證券交易委員會（SEC）提交補充的文件顯示，擬配售最多350萬股普通股，集資所得用於進一步加快業務轉型、一般企業用途及進一步強化資產負債表，總集資額不超過10億美元。有關發行股份數目相當於現有股本約5%。

GME公佈今年首季數據，受累疫情及其他限制措施，期內同店銷售按年跌13%。若以首季至4月4日的總銷售計算，仍錄得按年增長11%；單計2月及3月銷售則分別按年升5.3%及18%。