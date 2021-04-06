香港5天的長假期過去了，香港放長假，美國卻沒有，前日，美股道指、標普500又再創新高，應該也有利於港股。但是，據說內地A股正面對人民銀行收緊銀根的壓力，無法跟隨美股造好，港股夾在中間，看來也只能個別發展，炒炒概念、炒炒業績。

有甚麼概念可炒？基建？基建應該是最熱的概念，但是拜登的計劃最早也是明年才可能動工，現在炒基建概念可能早了一點。

或者翻炒科技股？科技股經過近期的調整，成了落後於大市的股，遠遠跑輸經濟復蘇股，只要業績好，是有翻炒的條件。

科技股中，業績也超強者有中芯國際（981）與神州控股（861），中芯國際盈利增長2倍，神州控股盈利增長1倍，這兩隻股正好同時符合翻炒科技股概念及炒業績概念。

這兩隻科技股在過去兩年，年年盈利增長都很強，P/E值也因盈利急升而大幅下降。目前中芯國際P/E值36倍，神州控股更只有15倍，在科技股當中，的確很難找到15倍P/E值的股。

中芯國際是中國芯片生產的龍頭企業，市值2,000億，目前中國政府已全力地協助芯片製造商做強做大，以對抗來自美國及西方國家的封殺，扶持與封殺同時存在，是很有挑戰性的選股。

神州控股市值不足100億，是中小型二線科技股，但雖是二線科技股，神州控股所掌控的科技水平卻是高超的，特別是智慧城市的建造，更幾乎是獨家，至今仍未見有強大的同類競爭者。作為二線科技股，也不必擔心來自中央的反壟斷壓力，繼續靜靜地高速增長，智慧城市的建造更是完全符合中央正在努力推動的新基建計劃。

曾淵滄

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