資金輪動下，科技股不一定再是長勝將軍，惟較高質素及有增長潛力的公司能令投資者「揸得舒服」。新經濟星級分析師、曾獲《福布斯》最佳揀股人稱譽的Gene Munster，接受本報專訪並為《蘋果》讀者揀股，點名看好美國網上家居房產交易服務商Zillow Group及遊戲引擎開發商Unity Software，有力成為市場領導者。

記者：李芷珊

他坦言債息上升趨勢的確在短期為科技股帶來困擾，但對「變革性科技公司」（transformative tech companies）繼續保持樂觀。

女股神持Zillow逾3.7%

Zillow（NASDAQ：ZG）為美國房地產網站龍頭，其網上睇樓服務、住房抵押貸款業務等受惠於疫情。公司近期擴大業務範疇，不再局限於本來的廣告業務，而是更直接地為買賣雙方撮合交易，賺取更多潛在佣金。該股在過去12個月升勢凌厲，累升3.5倍，至上周四（1日）收報135.42美元，市值322億美元。女股神Catherine Wood旗下基金ARKK，亦有買入Zillow，約佔持倉3.72%，於最新披露倉位排名第五。

Gene Munster表示，Zillow成功利用iBuying業務，與另一大對手Opendoor於市場競爭，公司在去年首三個季度搶佔25%市場份額，「在5年內Zillow的線上銷售房屋數量將超過Opendoor」。

他指美國大約有1.4億套房屋，以每年約540萬套住宅交易計，交易額或高達1.9萬億美元。而千禧一代及Z世代佔美國人口四成以上，他們更鍾情數字解決方案（digital solutions）的用戶體驗，此將主宰日後買樓形式的改變，故看好未來十年是此類公司的黃金期。

另一隻他看好的是Unity Software（NYSE：U），「 我們是Unity投資者，因為該公司與Unreal Engine，成為構建遊戲、VR及AR的兩大主要平台」。

Unity攻遊戲 累升94%

Unity業務可分為兩類，其一是主打建立遊戲解決方案，包括針對2D和3D遊戲的開發，並通過訂閱和專業服務產生收入；第二個是營運解決方案平台，可加插應用程式內廣告、內置購買和分析。該股去年9月在紐交所上市，至今累升94%，市值280億美元。

公司資料顯示，在2019年市面上逾五成的手機、PC及主機遊戲都使用Unity遊戲引擎製作，包括Pokémon Go、王者榮耀等。他指，公司將遊戲融入「元宇宙」（Metaverse），「這會是未來的交流」。現時虛擬世界彼此獨立，所謂「元宇宙」是結合互聯網、遊戲、社交網絡及虛擬技術，為數字化創造奠定基礎。

從基本面分析，他認為目前科技板塊最大風險來自政府機構的監管，大型科技股如facebook、Google等處於風眼位置，此或影響它們的市場競爭力、業務收購計劃等。