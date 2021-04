昨日美股造好,道指與標指創新高,標指更連續兩個交易日站穩4000點大關,引起市場對其估值過高的憂慮。有「科技女股神」之稱、管理方舟投資(Ark Invest)的Cathie Wood表示,不願創新、只透過槓桿回購股票及分配股息,以滿足短視近利股東的企業,將付出高昂的代價,疑似暗諷股神巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)。

Tesla創辦人Elon Mask今日(6日)於Twitter上與Cathie Wood隔空對話,問她對標指市值相對GDP比率高到超乎尋常有何看法。Cathie回應稱,GDP的統計數字是在工業時代演變而來的,似乎未跟上數碼時代,由於生產率提高,實際GDP增長可能更高,惟通脹率卻低於經濟報告,反映收入質量已顯著增加。

她指出,現時科技發展快速發展,已超越歷史上的任一時期,並帶來好的通縮力量及爆炸性需求,例如電池科技,Ark Invest料電動車市場規模將在未來五年成長15至20倍。這一現象由90年代後期的科技與電信泡沫已播下種子,當時投資人在科技尚未準備就緒前就放膽追逐夢想,忽略成本過高問題。

她補充,科技夢於20至30年後成為了現實,雖然從ARK研究報告顯示,許多投資者似乎仍有所懷疑,不過她認為這種憂慮是健康的,「我寧願在人們恐懼時投資、而不是市場瘋狂之際。(I would prefer to invest in the face of fear than exuberance.)」

她相信,不願創新、只透過槓桿回購股票及分配股息,以滿足包括短視近利股東的企業,將付出高昂的代價,因為他們最終只能降價消化舊庫存,藉以償還債務,又呼籲投資者於多變的年代,要站到對的一邊並保持下去。(Investors need to get and stay on the right side of change.)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略