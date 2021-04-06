昨日美股造好，道指與標指創新高，標指更連續兩個交易日站穩4000點大關，引起市場對其估值過高的憂慮。有「科技女股神」之稱、管理方舟投資（Ark Invest）的Cathie Wood表示，不願創新、只透過槓桿回購股票及分配股息，以滿足短視近利股東的企業，將付出高昂的代價，疑似暗諷股神巴菲特的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）。

Tesla創辦人Elon Mask今日（6日）於Twitter上與Cathie Wood隔空對話，問她對標指市值相對GDP比率高到超乎尋常有何看法。Cathie回應稱，GDP的統計數字是在工業時代演變而來的，似乎未跟上數碼時代，由於生產率提高，實際GDP增長可能更高，惟通脹率卻低於經濟報告，反映收入質量已顯著增加。

她指出，現時科技發展快速發展，已超越歷史上的任一時期，並帶來好的通縮力量及爆炸性需求，例如電池科技，Ark Invest料電動車市場規模將在未來五年成長15至20倍。這一現象由90年代後期的科技與電信泡沫已播下種子，當時投資人在科技尚未準備就緒前就放膽追逐夢想，忽略成本過高問題。

她補充，科技夢於20至30年後成為了現實，雖然從ARK研究報告顯示，許多投資者似乎仍有所懷疑，不過她認為這種憂慮是健康的，「我寧願在人們恐懼時投資、而不是市場瘋狂之際。（I would prefer to invest in the face of fear than exuberance.）」

她相信，不願創新、只透過槓桿回購股票及分配股息，以滿足包括短視近利股東的企業，將付出高昂的代價，因為他們最終只能降價消化舊庫存，藉以償還債務，又呼籲投資者於多變的年代，要站到對的一邊並保持下去。（Investors need to get and stay on the right side of change.）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略