李嘉誠一向支持本港醫療工作，寶血醫院（明愛）公佈，年初獲李嘉誠基金會捐資2,000萬元，為有膝關節問題的病人置換全膝關節，計劃反應非常熱烈，經評核申請人資格與狀況後，該院在眾多申請人中選出200位患者接受手術，目前已有60多位完成手術，餘下病人的手術期望於半年內完成。

李嘉誠基金會表示，由於是次計劃反應踴躍，名額現已全數爆滿，正積極考慮增加資助名額，務求惠及更多病患者。而基金會一向有與不同醫療機構合作，也有支持不同醫療項目，全膝關節置換手術只是其中一項。

寶血醫院（明愛）會為家庭每月總收入少於8萬元、已在公立醫院輪候相關手術3年以上的病人進行手術。病人直接遞交申請表格後，經骨科醫生評估是否適合做手術，然後按申請人個別經濟狀況，決定申請人可獲七成半至全額資助。是次計劃的資助範圍除手術費外，還包括了人工關節、住院收費、化驗、物理治療及出院後診等費用。

該院院長衛向安指，計劃於今年初得到李嘉誠基金會支持和推動，而計劃確定後一個星期的時間就已經進行了首宗置換手術，在未足兩個月的時間內，就已經進行了六十多宗手術。

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