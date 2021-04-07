平安壹賬通銀行夥銀通推出無卡提款服務，該行個人客戶即日起透過手機應用程式PAOB APP，可於全港超過1,700部銀通自動櫃員機提款，今年底將會有更多的自動櫃員機支援無卡提款方案。

該行個人客戶只需登入個人賬戶，在主頁按「銀通無卡提款」選項，並設立提款指示，然後，於任何支援「銀通無卡提款」的銀通自動櫃員機按「無卡提款」，並隨即於APP內選擇「現在提款」和掃描自動櫃員機螢幕上顯示的二維碼，即可提取現金，每日提款上限為30,000港元，每次最高提款限額為6,000港元。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，銀行去年9月正式開業後，積極推出新產品和服務，為客戶提供無間斷及高靈活性的虛擬銀行服務，了解到個人客戶有提取現金的需要，故與銀通合作推出銀通無卡提款服務，方便客戶於全港不同地方隨時輕鬆提款。

無卡提款服務並非新事，去年6月銀通指出，東亞銀行、工銀亞洲及渣打香港的手機APP已加入無卡提款服務。根據銀通網頁資料顯示，建行亞洲、交銀香港亦已推出相關服務，現時有15間銀行的自動櫃員機提供無卡提款的支援。

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