新冠肺炎去年衝擊包括中國在內的全球市場，期間增長股的表現明顯跑贏其他股票。

在疫苗順利推出及接種的幫助之下，我們相信2021年中國經濟將出現復蘇，特別是旅遊業和其他受到嚴重衝擊的行業有望收復失地，例如香港的旅遊業去年大跌99.9%，行業再繼續轉差的空間並不大。

我們預期，今年中國整體市場有機會迎來更均衡的增長，包括周期性股票及去年股價受重挫的股票。而隨着經濟復蘇，其他行業的股票亦會變得更具吸引力，而且這並不只限於某幾個行業，與去年大部分回報集中於少數股票的情況不同。

事實上，過去兩個月，市場已開始出現轉變的迹象，因此我們預計今年的表現將有別於去年。

2020年的市場情況略為反常，即使市場估值高企，但投資者仍然信心十足，然而，隨着股價上升80至100倍的公司公布業績，我們將能判斷這些公司是否符合投資者的期望。

不過，我們並非認為中國和其他市場的股票價格必然會下跌，惟預計今年的回報可能會較去年遜色，因此，在挑選股票時需要更加審慎。

譚家駿

首源投資北亞洲區分銷業務部董事

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