近月美元強美債息飆升，港滙則插穿兌每美元7.7760關口，適逢土耳其滙率暴跌央行大幅加息，令外界關注新興市場貨幣危機是否蘊釀甚或蔓延亞洲。渣打新任香港及大灣區金融市場主管曾繼志接受本報訪問時表示，期內港元貶值僅逾0.3%，與已發展市場非美元貨幣走弱方向一致，「港元跌唯一解釋主要係股市調整」，招股氣氛稍歇所致，「睇唔到新興市場潛伏危機，或有溢出效應（Spillover Effect）影響香港。」

假設目前市況持續，無黑天鵝事故出現引發資產被嚴重拋售，他預期港元最弱或只會下試聯滙中間位7.8水平，今年料徘徊7.75至7.8區間上落；至於碰觸弱方兌換保證價7.85並引發資金流走的可能性，「我自己睇得保守啲（意味機會不大）」。

早前北水流走股市受壓，港元需求亦減低，他認為就算有企業招股後，將集資所得的港元兌換打回內地，本地資金池依然強大穩定，即使連同中美制裁等地緣政治因素、以至港人移民走錢等情況考量，「流出佔比很細，影響唔到個大局」，相信投資者縱或出貨後沽港元買美元，「資金可能仍靠泊本港未真正流走，等機會再買嘢。」

職業生涯曾經歷亞洲金融風暴、雷曼倒閉及歐債危機等事件的曾繼志稱，雖然每場風暴規模及成因不同，但外界仍可從遠期滙率、期權波幅、短息抽升等偵測有否潛在風險。觀乎目前1年遠期價全無抽升跡象（港元甚至較美元折讓），港元期權引伸波幅極低，短息偏軟銀行體系總結餘絲毫未減，反映「無人郁你個市場」，不存在投機炒賣。期內港元現貨價只貶逾0.3%，遠較成熟經濟體如日圓兌美元跌幅為輕，股市調整亦有序健康，「大家氣氛沒有恐慌」，絕非去年3月因疫情擴散，市場狂拋資產獨尊美元的驚悚局面。

美聯儲主席鮑威爾早前預報，當經濟全面復蘇時將減少每月1,200億美元購債規模。外界緊張美國何時縮表收水，曾繼志指難具體預測，「起碼未來3、6個月睇唔到」；突然縮表唯一誘因是「資產泡沫炒得好犀利」，但當前美國經濟復蘇及通脹重燃力度，「係咪去到一個點要加息？我有保留。」

美10年國債息「兩厘應該見頂」

被視作利率走勢指標的美國10年期國債息率，由去年底約0.8厘升至上月底逾1.77厘，市場形容長息急升不尋常。他反而認為之前超低水平才屬不正常，惟債息亦不會長升，美聯儲若維持利率0至0.25厘不變，10年債息難再大幅抽高，「兩厘應該見頂」。

美元強亦令近期人民幣走軟，但他相信人民幣走勢仍然偏穩，年內兌每美元料保持6.4至6.6區間，加上人民幣是高息貨幣，美債息升雖令兩者息差收窄，10年期人民幣國債仍較同期美債高一厘半息至3厘多水平。

今年首季過去，股債滙市均見波動。曾繼志認為，從疫情、地緣政治以至經濟環境看，「今年確定性及可預測性」應較去年為佳。他期望今年渣打香港財資業務收益可獲雙位數增長，亦會致力拓展貢獻佔比仍少的大灣區商機，包括加強為內地大型電商，提供跨境外滙支付及融資等服務。

渣打炒房「大細John」 與老闆「撞名」

新任渣打香港「炒房」阿頭曾繼志，與「老闆」渣打金融市場環球區域主管陳銘僑，中文名字無甚關連，但一轉台叫英文名，一個「John Thang」（曾繼志）一個「John Tan」（陳銘僑），發音完全「撞名」。

在渣打內人人稱呼為「細John」的曾繼志說，與「大John（陳銘僑）」相識2、30年，自己「仲係𡃁仔一名」時，於90年代中便跟陳在滙豐炒房工作，在時任亞太區財資及資本市場舵手歐智華（滙控前行政總裁）麾下打併。

之後陳曾二人在渣打重聚，「大John細John大家都叫慣咗，喺上海叫開，（叫法）喺渣打都出哂名，好親切嘅。」

與老板「撞名」可有趣事或尷尬位？曾笑說偶爾試過收錯老闆電郵，尚幸沒涉重大機密。他亦記得，2019年陳銘僑「撈返我」重回渣打，見工時也被炒房大老闆—渣打金融市場全球主管 Roberto Hoornweg幽了一默，對方打趣稱，「請你都問題唔大，最大問題係你會令到銀行有啲混亂，搞咗兩個阿John出嚟。」

陳銘僑祖籍福建，姓氏英譯「Tan」合理，但本身是潮洲人的曾繼志，英文姓氏大纜扯唔埋「Thang」。他相信原來串法應是「Tsang」，估計資料登記時馮京誤作馬涼，變為「Thang」，但亦因此撮合了他與陳銘僑的「撞名」緣份。

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