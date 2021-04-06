連續寫了幾周NFT，本想稍為轉換話題，寫點別的。無奈NFT世界發展真的太快，太多不容忽視的大新聞。

Lindsay Lohan是一位歌影視三棲的美國女星，她鑄造了全世界首個全首單曲──《Lullaby》的NFT，並以1,000,001TRX成交（約8萬5千美金），買家是一家香港加密貨幣交易商，正是本人的公司。這個NFT是TRON區塊鏈上首個作品，和主流的以太坊不一樣，購買時需要TRX代幣，這幾天TRX價格上漲，水漲船高之下，現時這首單曲已經價值14萬美金。

這首單曲和其他的NFT不一樣，數量只有1個，在版權上也沒有像其他作品一樣刻意註明各種使用條款和限制。我們買入的原因，除了想支持更多娛樂圈人士發行NFT外，我們亦認為在作品版權上也有其他可能性。

有一些區塊鏈的應用專門登記版權，所有轉讓記錄、甚至衍生作品的網絡都會寫在分散式賬簿上。例如本地的項目LikeCoin的LikeChain就希望透過版權登記，令原始作品的創作人可以自動獲取各種二次創作收入的分成，創造一個健康的知識產權生態，減少盜版盜用對創作者的損失。

天馬行空地想像一下，如果我們真的擁有《Lullaby》，我們是否可以上載到Spotify等平台收取版權費、讓其他歌星翻唱、讓不同的樂隊用不同的風格演繹、使用歌詞或圖像去做出更多的衍生作品、甚至乎跟隨區塊鏈開放源代碼的精神，免費讓所有人隨時使用呢？

執筆之時，我們還處於與Lindsay團隊商討的階段，在版權使用上還未有定案。然而，我認為這個市場還可以有很多「世界第一」，繼續呼籲香港本地的藝術家和演藝界的朋友把握機遇，像hanjin陳奐仁一樣在區塊鏈上留下歷史。

李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人

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