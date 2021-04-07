《路透》引述英國工會聯盟的消息報道，滙豐擬將1,200多名英國員工轉為永久「在家工作」合同，以應對疫情下員工工作的新習慣，同時節省開支。

報道指，滙豐在英格蘭、威爾斯和蘇格蘭的1,800名員工中，約70%自願「永不回辦公室」。工會負責人Dominic Hook表示，正與團隊敲定更新合同，員工日後只有培訓時才需要回到滙豐辦公室。

滙豐英國發言人表示，正與零售客戶聯絡中心的同事討論如何提供工作地點的靈活性，同時確保滿足客戶需求，討論仍在繼續。

事實上，疫情下顛覆打工仔工作模式，多間國際大型銀行紛紛推在家工作政策，繼而縮減辦公室面積削減成本開支。渣打香港早前就有傳計劃棄租中環總行8個樓層，並打算出租旗下觀塘辦事處的3個樓層。

法巴亦退租香港國際金融中心（IFC）二期59樓的樓面，但會保留在IFC二期其餘樓層的辦公面積。發言人當時指，疫情下與金融業大部分機構一樣，趁此機會加強管理風險策略，轉向更靈活的工作安排。

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