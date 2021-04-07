疫情下，不少企業持續縮減辦公室樓面以節省租賃成本，惟有機構則逆市擴充。宏利最新宣佈承租觀塘國際貿易中心（ITT）4層樓面，市傳呎租約28元。

宏利指，集團落實租用國際貿易中心4層樓面，總面積約14.5萬方呎，成為該廈旗艦租戶之一；並料為逾一年半以來，本港最大宗甲廈租務成交。市場消息指，是次成交呎租約28元，以宏利租用面積計，相信集團每月租金高見406萬元。

事實上，宏利早於10年已進駐東九龍，包括集團於2009年租用觀塘道223號商廈，樓面面積合共約38萬方呎，現為宏利金融中心；另集團於2013年購入宏利大樓，並於去年將辦公室擴展至海濱匯。連同最新租用國際貿易中心樓面作區內第4個辦公據點，料集團現為該區商廈最大用戶之一。

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