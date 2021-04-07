港股假期前升近600點，假後回吐不夠一半，29,000大關有阻力，不過，正如晚上直播節目所講，上星期四的升市，不少股份由頭升到尾，大陽燭突破下降軌，氣氛遠較第一季末為佳，暫時睇法中性偏好。

熟悉本欄的戰友都知道，甚麼預測第一二三季走勢不是我杯茶，一來冇能力，二來估中跟操作係兩回事，估中但贏唔到錢，估嚟都冇意思。從不同渠道發現，而家茶餘飯後講股票的，主題已由Strong Hold變作哭股喪，氣氛急轉淡。從實戰角度出發，第一季係快步速操作，第二季會係悶聲發大財的日子。

目標股份已在fb post講咗，包括力勁科技（558）、李氏大藥廠（950）、必瘦站（1830）、現代牙科（3600）。力勁由1蚊講到而家，零成本操作，見圖回試前浪頂短炒。李氏大藥廠績後立即啟動分拆眼科業務，博母憑子貴，阻力在6.5元。必瘦站上午加注，中午即出通告，有運；下半年銷售僅跌1.7%，因專科痛症醫療銷售增長貢獻帶動，疫情下難為可貴，如果第四波疫情過去，醫美服務全線復常，必瘦站有排炒。現代牙科已在上周三即市推介寫晒，自己google番，而家等緊回購盤，畀啲耐性。

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