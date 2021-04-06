近月美元強美債息飆升，港滙則插穿兌每美元7.776關口，適逢土耳其滙率暴跌央行大幅加息，令外界關注新興市場貨幣危機是否醞釀甚或蔓延亞洲。渣打新任香港及大灣區金融市場主管曾繼志接受本報訪問時表示，期內港元貶值僅逾0.3%，與已發展市場非美元貨幣走弱方向一致，「港元跌唯一解釋主要係股市調整，亦睇唔到新興市場潛伏危機，或有溢出效應（Spillover Effect）影響香港」。

假設無黑天鵝事故出現引發資產被嚴重拋售，他預期港元最弱或只會下試聯滙中間位7.8水平，今年料徘徊7.75至7.8區間上落；至於碰觸弱方兌換保證價7.85並引發資金流走的可能性，「我自己睇得保守啲（意味機會不大）」。

早前北水流走股市受壓，港元需求亦減低，他認為就算有企業招股後，將集資所得港元兌換打回內地，本地資金池依然強大穩定，即使連同中美制裁等地緣政治因素、以至港人移民走錢等情況考量，「流出佔比很細，影響唔到大局」，相信投資者縱或出貨後沽港元買美元，「資金可能仍靠泊本港未真正流走，等機會再買嘢」。

職業生涯曾經歷亞洲金融風暴、雷曼倒閉及歐債危機等事件的曾繼志稱，外界可從遠期滙率、期權波幅、短息抽升等偵測有否潛在風險。觀乎目前1年遠期價全無抽升迹象（港元甚至較美元折讓），港元期權引伸波幅極低，短息偏軟銀行體系總結餘絲毫未減，反映「冇人郁你個市場」，絕非去年3月因疫情擴散，市場狂拋資產獨尊美元的驚悚局面。

外界緊張美國何時縮表收水，曾繼志指難具體預測，「起碼未來3、6個月睇唔到」；突然縮表唯一誘因是「資產泡沫炒得好犀利」，但當前美國經濟復蘇及通脹重燃力度，「係咪去到一個點要加息？我有保留」。

「美10年債息兩厘應見頂」

美國10年期國債息率由去年底約0.8厘升至逾1.77厘，市場形容長息急升不尋常。他認為之前超低水平才屬不正常，惟債息亦不會長升，美聯儲若維持利率0至0.25厘不變，10年債息難再大幅抽高，「兩厘應該見頂」。美元強亦令近期人民幣走軟，他相信人民幣年內兌每美元料保持6.4至6.6區間。

曾繼志認為，從疫情、地緣政治以至經濟環境看，「今年確定性及可預測性」應較去年為佳。他期望今年渣打香港財資業務收益可獲雙位數增長，亦會致力拓展貢獻佔比仍少的大灣區商機，包括加強為內地大型電商，提供跨境外滙支付及融資等服務。

記者：劉美儀