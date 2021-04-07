富途（美：FUTU）發佈最新調查，分析Y世代（1981年至1996年出生投資者）及Z世代（1997年及後出生投資者）的投資趨勢。Z世代去年平均每人瀏覽近200隻股票，較Y世代的154隻高出近3成。

而投資回報上，有18.8%的Y世代投資者獲得100%以上的回報，意味每5位獲利Y世代投資者中便有1位賬面價值增加一倍。而YZ世代整體而言，超過3成獲利50%以上。

調查根據去年透過富途交易的客戶作出分析，Y世代的交易頻率與Z世代相若，但Y世代的平均交易金額較Z世代多出43%，全年平均交易額更高達760萬元。YZ世代主要以交易正股為主，佔總交易分佈超過6成，其次為窩輪權證，期權及基金。當中，他們同樣熱捧高增長的新經濟股，10大熱門交易美股包括TESLA（TSLA）、蔚來（NIO）、蘋果（AAPL）、阿里巴巴（BABA）等。

報告又指，新世代投資者自主投資意識強烈，部份有在社交平台分享投資的習慣，分別佔Y世代及Z世代用戶的11.6%及9.7%。新世代對資訊、投資相關內容的需求強勁，Y世代及Z世代一年閱讀的分析文章分別高達216.5篇及195.5篇。另外，Z世代平均每天登錄富途平均次數多於8.2次，較Y世代7.6次為高。

數據顯示，富途YZ世代投資者皆由男性主導。Z世代中，男性佔75%，女性佔25%。Y世代男性投資者比女性投資者多出一半，分別為68%及32%，反映男性普遍更早投資。

富途控股創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，隨着YZ世代逐漸成為投資理財的主力軍，他們的投資行為及喜好將對市場起有重要參考作用。深明社交對新一代投資群體的影響力，因此富途會繼續積極發展牛牛圈社區。

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