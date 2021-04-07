合生創展（754）最新公佈業績，營業額增長85%至343.71億元，期內核心盈利增長近三倍至127.84億元，與尋常內房股不同，合生創展去年成功轉型，由單一內房概念，轉為內房加投資兩條腿走路，加上負債率、淨負債率在雙位數水平，符合三條紅線要求，是故走勢較同行強得多。雖然股價累積升幅大，但擺在眼前仍有兩個炒作點子。

首先，集團在公佈業績後，立即重啟回購，假期前共四次回購，股數共156.6萬股，回購價介乎26.15至28.3元，雖然不及去年第四季般出搥，但在歷史高位依然出手，意味管理層認為股價仍有潛力破頂，值得加分。

第二，繼中期息豪派0.6元後，末期息大增近3倍至1.1元，全年共派息1.7元，較過去十年派息總和還要高，現價股息率逾6厘，夠晒防守力。從圖表出發，績後強勢破頂，假期前連續兩日在十天線（27.16元）找到支持，以此作為入場價，假設炒上5.5厘息，可見30.9元，5厘息為34元，跌穿平台區25元止蝕。

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰/www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略