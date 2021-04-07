財新公佈中國3月PMI數據，其中服務業PMI升至54.3，結束三個月下降趨勢。

財新指出，隨著秋冬中國局部疫情基本結束、消費需求釋放，服務業擴張步伐明顯加快，3月財新中國服務業PMI大幅上升2.8個百分點至54.3，連續11個月位於擴張區域。

雖然月初公佈的3月財新中國製造業PMI下降0.6個百分點，但在服務業PMI回升幅度明顯的帶動下，3月財新中國綜合PMI錄得53.1，較上月上升1.4個百分點，顯示中國整體生產經營活動穩健增長。

服務業PMI和綜合PMI走勢與中國國家統計局數據相若，統計局公佈的3月服務業商務活動指數上升4.4個百分點至55.2，綜合PMI提升3.7個百分點至55.3。

服務業供給、需求連續11個月保持擴張，擴張速度較此前兩個月大幅反彈。調查樣本企業普遍表示，疫後市況的進一步復甦，提振了新項目與顧客數量。但相比內需，外需仍有待改善，3月服務業新出口訂單指數連續第2個月位於收縮區間，但收縮幅度有限。部分企業反映，疫情繼續抑制海外新訂單。新增出口業務輕微下降，說明增長動力主要源於內需轉強。

3月服務業價格指數仍居高位。原材料價格上升、人力成本增加，及能源價格攀升，助推服務業投入價格指數連續9個月位於擴張區間。受成本推動影響，服務業收費價格指數連續第8個月處於擴張區域，通脹壓力持續增加。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情以後的經濟復甦仍在持續，3月製造業和服務業供求均位於擴張區間，但受秋冬局部疫情結束影響，兩者邊際改善速度有所分化：製造業恢復速度連續第4個月下降，服務業則強勁反彈。受此影響，服務業就業當月大幅改善，製造業就業市場則明顯承壓。通脹仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格指數已連升數月，通脹壓力不斷凸顯，制約未來政策的空間，不利於後疫情時期經濟的持續恢復。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略