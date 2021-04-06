第一季港股或美股都波譎雲詭，但資金整體上沒有流出股市，只是轉落去舊經濟股或估值合埋的板塊上，由首季資金流向，聰明錢繼續流入美股，不單是科技股，而是大包圍式的新舊股份，第二季情況預料會延續下去，切忌一注放在單一板塊上。

EPFR數據，今年首季全球股市吸資3,720億（美元．下同），金額計歷來最多，而淨流入佔管理資產流入量的比例亦創自2006年以來最大。經濟差是現實，但全球放水及救市規模之大，令更多資金湧入股市卻是不爭事實。按板塊計，周期性股份吸資350億最多，金融類股份亦吸資240億元，甚至乎3月份調整的科技股，仍淨吸資300億元。

附圖為全球各主要地區上市的ETF資金流入流出狀況。今年迄今，淨流入最多地區仍是美國，吸資1,760億，其次是中國及日本，分別是165億及128億元。香港ETF淨走資2億元，算是較失色的地區。

熱錢主要流入美國，而年內十大淨流入最多的ETF，全數皆為美股相關ETF（見表），由相關ETF掛鈎資產可以見證熱錢取態，已由過去科技股轉為新舊經濟股共冶一爐。

吸資最多ETF，首位及第三位為VOO及IVV，皆為追蹤標普500指數的ETF。今年美股三大指數，舊經濟主導的道指升9.5%最佳、新舊混合的標普500升8.6%居次，科網為重心的納指升6.3%包尾。事實上，年內最吸資第二的VTI，更是大包圍式的買美股大中細型股份，期內回報約9%與標普及道指相若。

首季暫時領跑就是金融及能源類ETF，相關升幅達到兩成至三成。另一個要留意，是以估值及股息作招徠的ETF，亦成為吸資對象，兼獲取不俗回報。

VLUE是蹤縱美國大型及中型市值股份的ETF，揀股特點是估值相對較低，首三大持倉股為Intel、AT&T及Micron，年內吸資29億元排第九高，首季回報21%。另一隻SCHD是追蹤道瓊斯股息100指數，揀選較大市值而派息不錯的美股，首三大持倉為Home Depot、Texas instruments及Broadcom。SCHD年內吸資27億排第十，回報為16.6%。

明顯上，聰明錢由去年一窩蜂追逐高估值的科網股，回歸理性轉移部份資金至低估值、有派息的舊經濟股。經濟持續復蘇、但疫情未完全受控下，新舊經濟股仍會輪流炒作，單邊押注新/舊經濟、十上十落式行動，轉身及回報應不及簡單直接買標普500指數ETF。

股榮

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