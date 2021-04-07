今年第二季度剛開始，發展商已急不及待推盤，恒地（012）在啟德區首個住宅項目，今日命名為「The Henley」，第一期名為「The Henley I」。項目位處沐泰街7號，全盤1184伙，一期提供479伙，預計今個月開售。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，The Henley為集團在啟德區首個項目，望成為區內標竿，打造臨海世界級住宅。The Henley 分3期發展，共設7座住宅大樓，3座樓高35層及4座6層高低座，涉1184伙。一期名為Henley I 由1座高座（第2座）及4座低座組成，提供479伙，戶型由開放式至三房，當中兩房半單位佔約2成，實用面積約550方呎。

值得留意的是，項目最細單位實用面積僅186方呎，料成啟德區歷來最細住宅單位；最大單位1350方呎。

林達民指，項目一期已批出預售樓花同意書，部署今個月新盤空窗期開售，二期則正待批出。

The Henley項目地皮原由海航集團在2016年11月以約88.37126億元投得，每呎樓面地價約1.35萬元。及後海航在2018年2月以159.6億元轉售予恒地，較海航一年多前的買入價高出12%，樓面呎價逾1.5萬元，再創當時區內新高。

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