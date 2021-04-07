雖然樓市暢旺，但半新樓卻蝕讓湧現，尤其位置偏僻的樓盤，急出貨業主仍要劈價。市場單日再錄得6宗半新樓蝕讓，大部份都是2016年至2018年期間高位買入。業界人士認為，樓市蝕讓持續，證明樓市並非想像中理想。

市場消息指，香港仔登峰‧南岸中高層E室，實用面積451方呎，2房間隔，業主開價820萬元，最後以「蝕本價」816萬元賣出，呎價18,093元。單位於2017年初以861.7萬元買入，賬面已蝕45.7萬元，若連釐印費及佣金等支出，估計實蝕近90萬元。

另西營盤眀德山中層C室，實用面積360方呎，1房間隔，以893萬元售出，呎價24,806元。原業主2016年買入價884.1萬元，5年僅升值1%，扣使費後明賺實蝕。

內地客沽星堤蝕244萬

屯門掃管笏更屬蟹貨重災區之一，兩個大型屋苑滿名山及星堤，剛連環出現3宗蝕讓，其中星堤一個複式單位，內地業主蝕逾200萬元離場。

據土地註冊處資料顯示，星堤3座複式單位，實用面積1,874方呎，剛以1,800萬元易手，呎價僅9,605元。單位由內地客以公司名義持有，於2011年斥2,044.76萬元向新地（016）一手買入，現沽出物業，持貨10年賬面仍蝕約244萬元，貶值逾一成。資料顯示，該內地客報住九龍站凱旋門一個市值近1億元的豪宅單位。

除了星堤，同區滿名山亦幾乎賣一間、蝕一間，最新兩宗亦屬蝕讓。其中滿庭7座低層B室，實用面積981方呎，3房間隔，原業主2018年1月買入價1,311.7萬元，剛以1,160萬元沽出，呎價11,825元，夠3年SSD鬆綁即走人，賬面蝕讓151.7萬元。另滿庭12座低層B室，實用面積905方呎，3房間隔，成交價930萬元，呎價10,276元。原業主2017年1月以1,101.7萬元，要蝕171.7萬元。

星漣海4年升值不足1%

世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山星漣海3B座低層E室，實用面積769方呎，3房間隔。單位原開價1,190萬，減價10萬元，獲買家以1,180萬元承接，呎價15,345元。原業主2017年3月以1,173萬元購入上述單位，持貨4年至今沽售，賬面獲利7萬元，升值不足1%，同樣明賺暗蝕。

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