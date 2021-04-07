旺角廣場地下至2樓3層巨舖，最新以3.2億元放售。
受疫情影響，核心區舖租售價齊跌，惟近期市場交投反重拾升軌，不少業主陸續放售重磅物業。旺角廣場大單邊三層舖位，最新以意向價3.2億元放售。
世邦魏理仕透露，該行新近獲委託出售旺角豉油街28號旺角廣場地下3號舖、1樓及2樓全層物業，其中地舖約350方呎、1樓面積約4,312方呎，而2樓面積則約4,376方呎，3層總面積達9,038方呎；業主目前開價約3.2億元，呎價約35,406元。
據土地註冊處資料，業主早於1994年以8,780萬元購入上述物業；以意向價計，物業逾26年間升值約2.32億元或2.64倍。
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