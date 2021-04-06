海爾智家（6690）上周宣佈去年盈利微增8％，一周股價大升11％；海信家電（921）宣佈去年少賺12％，一周股價亦漲8％。

TCL電子（1070，下稱TCL）最近躍居LCD電視機全球銷量第二位，估值更吸引，一周升幅只有2％，買之哉。

1) 2020年，TCL營收509.5億元，大增40％；純利36.46億元，大增57％。盈利中有17.52億元，來自出售附屬公司。往績PE低至4倍，較兩大家電股平均15.5倍折讓74％。不計出售附屬公司盈利，TCL往績PE為7.8倍，仍較兩大家電股折讓一半。

2021年，TCL預測PE 6.8倍，較兩大家電股平均13倍仍有折讓48％。

2) TCL 2021年預測PB 0.9倍，較兩大家電股平均2.4倍折讓62％。

3) TCL母企「TCL科技」（深：000100），2021年預測PE 14.5倍，PB 3.11倍。TCL的PE與PB分別較母企折讓47％及71％。

兩同系公司私有化

4) TCL的前姊妹公司「TCL通訊」（前2618），於2016年由母企私有化，PE作價15倍，PB 2.4倍。最近，同系通力電子（前1249），亦由母企私有化，PE作價13.3倍，PB 2.8倍。不妨憧憬TCL亦會私有化，且條件慷慨。

5) TCL手上淨現金及金融資產61.5億元，相等於公司市值的4成，財政穩建。

★TCL估值吸引，現價6.23元，目標價8.2元，潛在升幅32％。國金睇7.58元。如有私有化，目標價另計。

同場加映：鞍鋼（347）上周三宣佈，去年賺19.78億元人民幣（下同），升11％，往績PE 16倍，不算特別吸引。

然而，業績進度非常理想，上半年賺5億元，下半年14.78億元，下半年是上半年的3倍，而且另有盈喜，指今年首季料賺13.50億元人幣，按年激增3.4倍。假設2021年其餘三季每季盈利只及首季的6成，全年已可賺37.8億元，增幅達91%，PE降至8.4倍，對比中鋁（2600）的21.5倍及江銅（358）的9.9倍。鞍鋼今年預測PB 0.56倍，仍然吸引，對比中鋁的0.82倍及江銅的0.75倍。

鞍鋼現價3.99元，目標價5.3元，潛在升幅33%。高盛睇7.1元，摩通睇5.6元。

何車