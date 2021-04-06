【本報訊】國際貨幣基金組織（IMF）昨日發表《世界經濟展望報告》，將2021年全球經濟增長預測上調至6%，將創下40年以來最大增幅；中美今年的GDP增長預測亦分別提高至8.4%及6.4%。IMF表示，經濟前景仍存在高度不確定性，復蘇力度很大程度取決於疫苗接種與病毒演變之間的競賽。

瑞信勁蝕365億 高層離職

美股於周一復市後反映數據利好，道指及標指齊破頂兼創收市新高；惟三大指數於周二開市後未能承接上日強勢，早段齊走低約0.2%。Archegos爆倉概念股見反彈，唯品會彈5%；騰訊音樂升6%。

老虎系對沖基金前掌舵人Bill Hwang旗下家族基金Archegos的爆倉事件發生至今十多日，損失最慘重的瑞信公佈，因事件勁蝕44億元（瑞士法郎．下同），折合約365億港元，抹去一年利潤。該行首席風險及合規總監Lara Warner與投資銀行負責人Brian Chin將離任。瑞信又指，第一季度將錄得約9億元的稅前虧損，包括計提44億元壞賬；另提議將2020年每股股息降低至0.1元，並暫停其股票回購計劃，以保護銀行資本。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）接受外媒訪問時稱，美國國債孳息率出現新一輪飆升將撼動市場，可能令更多家族辦公室及對沖基金走上類似Archegos的道路。