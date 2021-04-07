Sensor Tower調查指，今年首季蘋果App Store和Google Play的全球消費者支出和首次安裝應用程式次數分別攀升至318億美元（下同）和367億次。

其中全球消費者支出按年升31%，超越去年上半年與2019年同期的增長。而Google Play按年升36%至114億元，蘋果應用商店則按年升28%至204億元，兩個平台之間的差距正在收窄。

而今年首季，全球兩間商店中收入最高的前三名分別是抖音及其國際版TikTok、YouTube及Tinder，與去年同期一樣。其中TikTok雖於去年被印度封殺，但收入按年升1.04倍。而YouTube及Tinder收入按年分別升29及6%。而TikTok的安裝量按年跌44%，料與印度禁令有關。

至於遊戲方面，騰訊（700）旗下《PUBG MOBILE》及《王者榮耀》分別為首季全球最高收入的手機遊戲第一及第二位，收入按年升3%及43%；對手米哈遊《原神》則排第三，遊戲自9月份推出以來，消費者支出已超過10億元。

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