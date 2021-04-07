壞消息被消化，二手樓市持續轉熱，元朗Park YOHO上月錄得屋苑入伙以來最旺月份，整個3月共錄17宗成交後,，踏入本月僅一星期，屋苑已錄6宗成交，買賣已佔上月整月35%。

中原地產王勤學表示，Park YOHO Genova 16A座低層E室，實用面積251方呎，屬開放式單位，業主叫價430萬元，最終零議價下成交，實用呎價17,131元。

買家為上車客，心儀Park YOHO項目規模及環境，遂在復活節長假期最後一天「扑鎚」購入。原業主於2017年7月以351.06萬元一手買入單位，持貨將近4年，現轉售帳面獲利78.94萬元，升幅22%。

另一宗成交為Park YOHO 1A期10B座低層D室，實用面積531方呎，兩房間隔，業主原叫價705萬元，用家還價後，微減5萬元以700萬元沽出，實用呎價13,183元。原業主2015年12月以502.9萬元一手買入，持貨逾5年轉售，帳面賺197.1萬元，升幅39%。

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