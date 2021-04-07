回到舊的單位、崗位、座位，除了幾張陌生的面孔以外，其他都是一樣的。感覺有點像回到母校，是everything was better的親切感。

但再親切的同事，都會對你的感覺有所改變，而那個改變的原因，可能會嚇你一跳。

午飯時間過了大半才有時間下去買點吃的，等𨋢。

「都未有時間恭喜你，」後面忽然有把聲音說。

咦，喂，hi，恭喜？

「離開咗公司出到去冇乜建樹，返到嚟仲可以升職加薪，唔應該恭喜咩？」

都不是話中有刺了，是擺明一刀插入心臟，不留半點面子。

很想回答，有冇建樹好似唔使同你交代，但當然我沒有這樣說。她不是一般同事，就算不給她老爸面子，也要給她叔叔面子，就算不給她叔叔面子，也要給她堂哥面子；總之就是，佢隨便喺身上掹一條毛出嚟都拮得死你，豈有反擊的餘地。

「馬小姐，我得罪咗你？」

「冇，淨係覺得你返咗嚟之後，成個人好似陌生咗。」

「邊有呀？」

「其實我知道咗你係邊個。」

What？

「你係葉朗程。」

一時三刻，魂飛魄散，但葉朗程只有一個原則，就是當別人問葉朗程是不是葉朗程的時候，無論你是36/24/36還是百億千金，答案都只會是：「吓？咩程話？」

𨋢門打開，入𨋢。

「預咗你會交戲，不過我就係知道，唔使扮嘢。」

我扮聽唔到：「食咗lunch未？」

佢都扮聽唔到：「其實呢，如果你啲讀者知道，原來你為咗保住個客，可以講啲咁違背良心嘅嘢，唔知會點？」

有時候，作為別人的上司，同事闖了禍，我責無旁貸。禍的性質當然不會在此記述，但就是小到連compliance都覺得不算是問題的問題；不過當客戶選擇投訴的時候，說一百次一千次都沒用，道理還是在客戶那邊。

解決問題是己任，當你決定做好一份工，就要背上某些責任，底線是自己定的，有沒有越過底線，也許真的只需要跟自己交代。

其實問題是完滿解決了，只是那個客戶在臨走的時候，在某些敏感的話題上發表了自己的偉論，說了幾句在座沒有人會認同的話，而我講的所謂違心話就只是六個字：「梗係啦梗係啦。」

不認同扮認同，有錯嗎？好難答。

不認同扮認同，是烚熟狗頭的表現嗎？肯定，沒有懸念。

放工的時候，馬小姐過來找烚熟狗頭。看了狗頭半天，她終於說：「對唔住。」

「傻嘅，講呢啲，聽日食lunch？」

「我聽日開始work from home，」她說，「今晚dinner你有冇約人？」

上司與下屬，一男和一女，一起放工，還要一起坐上下屬的Bentley去餐廳——甚麼中環不中環，還不是世界一個縮影，一滴一絲的感覺都由階級觀念主導。甚麼是階級觀念？就是當下屬的司機，為上司開門的時候，平時威風凜凜的上司對着那位司機，竟然抬不起頭——大象吃獅子但老鼠可以吃大象的階級觀念。

格格不入的白色賓利停在老老土土的皇后大道西，下車有種不自在的飄飄然。餐廳是我選的：如果香港真是有個地方是適合窮中佬帶富家女去而又不失霸氣的，Honjo肯定是不二之選。啲嘢好唔好食完全唔緊要，重點是這裏的氣氛根本就是《花樣年華後現代激情篇》。

「今日......」她看着餐牌說，「對唔住。」

「吓？」我扮驚訝，「唔係我同你講對唔住咩？」

「你係老細，使乜講對唔住啫，and by the way I am not sorry for what I said, but only for the way I said it.」

嘩，千金公主即係千金公主，道個歉都咁有氣派。即係點呀，我劈你冇劈錯㗎，不過其實應該攞把生果刀劈，菜刀就重手咗啲，sorry囉。

「其實呢，」我問，「用對耳聽人講嘢準啲，定係用個心聽準啲呢？」

「我就係用個心聽，先聽到你為咗保住個客，就講啲違背良心嘅嘢。」

「問你一個問題，」我說。

「Shoot，」她說。

「如果我而家，」我喝一口酒壯膽，「要錫你一啖，你估錫唔錫到？」

「黐......黐線，」她緊張到搣紙巾，「梗係錫唔到。」

「但我覺得我可以喎，我有信念喎。」

「黐線，你唔好亂嚟呀⋯⋯」

「你同今日個客，同好多話到事嘅人其實都係一樣：當你控制到另一邊嘅人，你就覺得佢哋正常；當你控制唔到，你咪覺得佢哋係黐線囉。我唔係違背良心，我係唔需要畀個客覺得我係黐線啫。」

「即係點？」她竟然不是一點就明。

「做人同湊客一樣，一定要stay committed to your goal，但更加要be flexible with your approach，明嗎？」

「咁⋯⋯」輪到她喝酒壯膽，「咁你會用乜嘢approach？」

葉朗程

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