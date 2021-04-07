名日．九肚山單日沽3伙。
新地（016）沙田瓏珀山推盤前夕，由長實（1113）發展的九肚山名日．九肚山續錄交投，單日沽出3伙，吸金7,508萬元。
名日．九肚山今日沽3伙，包括21號屋及22號屋，2間屋同樣樓高2層，實用面積891方呎，連花園265方呎及天台376方呎，三房套房間隔。分別以2,420.5萬元及2,298.78萬元成交，呎價27,166元及25,800元。前者採用建築期付款，後者則採用180天即供。\
另外，項目2座18樓C室，實用面積1,226方呎，四房套房間隔，以2,788.53萬元沽，呎價22,745元。
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