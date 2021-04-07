大市持續調整，投資者或會有疑問，究竟在避險情緒下，資金湧入新興市場的趨勢會否受到影響？去年A股受惠於國際資金大舉湧入，今年首季雖然有調整，但就筆者接觸所見，外資對於中港股市仍然感興趣。但更重要的或許是內地資金的取態。

香港一向是開放型市場，由國際資金所主導，然而隨着A股市場日益開放，南下來港的資金逐漸增加，當中雖然有升有跌，但長線而言北水增持港股的趨勢似乎不變。原因是中國的人口眾多、國民儲蓄率又高，但可選的投資渠道就不太足夠。受到政策的局限，房地產市場難再像以往般有大升的空間，股市遂成為少數仍然有增長潛力、又可供普罹大眾選擇的資產，在香港上市的中資股份也可望因而受惠。

其實每一個市場都有各自的學習過程，早在2007年我們己在談論的直通車，所以對內地投資者而言，香港並不是一個全新市場。再者，如今A股市場跟十年前已有很大分別，以往的炒味更濃、並由細價股所主導，到了近年則漸漸由白馬股（即優質大型股）領導大市，這些公司的盈利增長更加穩定，反映市場的投資風格已出現重大轉變。

筆者認為，整體上最近的波動屬於健康調整，並沒有熊市或崩潰的迹象，大市仍有結構性增長。問題是上升空間有多大？其實目前大市的估值並不算高，而且估值是個相對的概念，相較於成熟市場，中國港市場的估值仍然落後，加上市場資金仍然充裕、選擇又不多，這些因素相信都會支持後市走勢。

靜待科技監管出台

早在去年底開始，筆者基於估值理由已陸續減持部份醫療保健、工業、科技股，並轉為增持一些能受惠於「後疫情時代」的行業，例如本土旅遊及消費，希望能受惠於這類股份的盈利回升。由於海外疫情持續嚴重，國際旅遊暫仍然停頓，中國消費者集中在內地尋找旅遊目的地，刺激相關行業前景。

至於大家都關心的互聯網及科技股，由於我們仍未看清楚算監管政策的去向，因此暫不會對科技股太過進取。的確，過往數年科技龍頭一直都取得亮麗成績，原因是中國的經濟增長已放慢下來，各類行業也日趨成熟，所以企業更多的增長是來自於市場佔有率之擴大。究竟相關的監管會否改變一些龍頭股的優勢，我們仍需拭目以待。但我相信中國科技巨頭的滲透率仍有上升空間，而且監管當局只是希望整頓行業，而不是打壓行業，所以我們不排除在監管條文際陸續出台後，市場或會趨向正常化，估值回落而核心增長仍然存在的科技股頭，屆時或將現吸引力。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理

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