德勤公佈今年首季首次公開招股（IPO）報告，香港期內共有32隻新股上市，融資額達1,328億元。德勤表示，中概股熱潮持續，年內逾10隻第二上市新股，當中包括擁有「企業同股不同權」（WVR）架構的公司；今年將有120至130隻新股掛牌，預料全年集資額有力突破4,500億元

受惠3隻大型新經濟公司來港上市，令本港首季融資金額按年上升8.4倍至1,328億元。期內，78％新股為內地企業，按年上升14個百份點，佔集資額近99％；由於疫情影響，海外公司來港上市明顯減少，只有2家，共集資3億元。

有傳內地設立新交易所，吸引海外公司及中概股上市，被問到會否影響香港市場？德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，內地證券市場尚年輕，有很大的發展空間，但相信中短期焦點仍在服務內地企業，主力在科創板及主板。而香港的國際金融中心的地位十分堅固，加上港交所（388）不時推出新措施吸引不同類型公司，因此對香港影響不大。

另外，美國特殊目的收購公司（SPAC）增長強勁，今年首季的發行數量及融資額已超過去年全年。歐振興表示，香港已研究引入此機制的可行性，惟香港的投資者組合與美國十分不同，美國9成為機構投資者，因此香港在有關監管或加強，在投資者保護上取得平衡。

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