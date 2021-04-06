Convoy及investMAN聯手呈獻【2021第二季投資策略 股債基金加密幣揀乜好？】網上直播已經於3月30日完滿結束，當日找來著名基金經理黃國英，及專欄作家股榮，剖析第二季部署策略。

黃國英認為，股票經歷高台跳水後，市場重回一個合理的水平。股榮亦表示，市場第一季經歷估值修正，料第二季會持續，不過事實上，市場資金有增無減，只是資金由新經濟轉移至舊經濟。

投資策略方面，黃國英指過去大市值及細市值股份不時輪住炒，以最近而言，羅素2000跌得較羅素1000為急，市場風險取向一時一樣，「如果你唔係特別叻，兩邊都可以考慮吓。」他舉例指，羅素2000主要包括兩類股份，「第一類係發夢股，第二類係經濟重啟相關股」，此類股份不時受追捧，如博回報可考慮。至於羅素2000則以FANG為主，雖近來表現一般，但跌幅亦相對少，「所以我嘅做法，大市值有一批，中小型市值有一批……因為如果側埋一邊，你好難估市場口味變化。新舊經濟配置方面，新經濟股可留意大型科技股及半導體股；舊經濟則可吼製造業及金融股。

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