小米（1810）主席雷軍昨晚在抖音舉行直播，除了宣傳旗下新手機MIX FOLD外，亦披露了汽車的細節。

小米至中午報26.4元，跌0.18%

雷軍提到：「對小米來說，造車是首戰即決戰，小米的第一輛車一定是那個時候的尖端水平。」他指汽車和手機技術在很多方面是相通的，根據小米現有研發團隊，造車其實擁有不錯的基礎，並提到公司投資了近10間家汽車相關的企業，很多部門的產品與汽車有互動，擁有上百個汽車相關的專利。另外，由於小米已有的IoT生態，小米汽車的內部乘坐體驗可能會成為它最明顯的優勢之一。

他預計第一輛汽車三年後亮相，但對其種類仍未有定案，但根據用戶反饋，有45%的用戶希望是轎車，40%指向SUV，7至8%想要跑車，另有5至6%的人想要房車，所以「不是轎車就是SUV」。而價格擬定於10萬至30萬人民幣（下同）。並指未來汽車可以裝入新風空調，甚至增設加濕、除霧霾功能，因為小米本身有在做加濕器和空氣淨化器。

雷軍旗下順為資本，本身亦是蔚來及小鵬汽車的早期投資者，對其競爭，他指出，「小米要有銳氣和勇氣，但同時也要有敬畏之心。」

討論最新logo是否用於汽車

雷軍亦指，小米汽車是否要沿用小米品牌還在討論之中，甚至日本平面設計大師原研哉為小米設計的新logo是否用於汽車，在內部也還有爭議。他指有三份之二的用戶建議沿用現有品牌，另外三份之一則認為造車有風險，建議起用新品牌。

雷軍亦為近日「改logo」風波解畫，指表示一個成熟的成功品牌只能小改logo，稱新logo自己看了兩年才習慣，新logo「顯得年輕、高級、時尚」。有內媒傳出新logo花費200萬元，但消息未經官方證實。

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