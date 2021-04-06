【本報訊】昨日為復活節長假最後一日，發展商重售撻定貨，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，上月錄19宗撻大定個案，殺定逾2,200萬元；有單位加價近兩成，入場費594.8萬元。由於有10伙售價低於1,000萬元，可承造最高九成按揭，南豐指昨吸引約345組客人到場抽籤及揀樓，全日共售出18伙，套現約2億元。統計市場資料，5天長假期新盤市場累計錄得約170宗成交。

南豐及港鐵合作的日出康城LP6，3月連錄19宗建築期撻定個案，單位分別在2018至2019年售出，成交金額介乎556.2萬至2,084.2萬元，建築期撻定料遭沒收合共2,207萬元定金。及後發展商將該批19伙單位加價重推，包括2伙一房、8伙兩房、7伙三房及2伙四房，折實售價594.8萬至2,020.8萬元，呎價16,422至21,182元，有10伙折實平過1,000萬元。

準買家：抽到先再算 太多人

不過，部份單位加幅近兩成，如5座33樓H室，實用面積347方呎，一房間隔，2018年8月定價670.6萬元，最高折扣19.5%，折實價539.83萬元，買家以建築期付款，成交價581萬元；撻定後發展商加價重推，最新定價635.1萬元，折實後635.1萬元，相比3年前售價貴18%。南豐表示，其中成交呎價最高為3座58樓D室，呎價21,182元；而成交金額最高為1座35樓B室，成交價1,882.3萬元。

原定昨早上11時起抽籤，有指最早9時45分已有準買家等抽籤，到早上11時，現場有逾300名準買家出席，目測逾400米人龍圍繞九龍灣啟滙售樓處，大打蛇餅。11時起，發展商安排準買家分批進場，惟半小時後人龍只消化約三分一。據區內代理所指，截至中午12時，共錄得345個認購登記。現場出席的準買家不少是同區的業主及租客，有排隊準買家說：「抽到先再算，太多人！」

尚瓏周六賣樓 超購3倍

市區新盤亦藉機分一杯羹，富豪集團（078）西營盤尚瓏落實本周六賣樓，首批涉及30伙，折實平均呎價29,915元；現收逾120票，超額認購約3倍。

富豪酒店國際控股執行董事范統表示，尚瓏將於本周六開賣，涉及30伙，包括4伙開放式、18伙一房及8伙兩房單位，實用面積介乎242至431方呎，提供最高16%優惠，折實價688.1萬至1,319.63萬元，呎價27,972至31,206元。

項目將於周五截票，周六首日開售前抽籤，將不設大手客分組，每人最多可購兩伙。范統表示，現時準買家比例，有六成用家，另四成為投資者。