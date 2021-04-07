上月回流香港作第二上市的百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626），由於通過快速納入測試，將於今日（周四）及下周三收市後，加入恒生綜合指數，不過只要戰友細讀恒指公司的通告，應該不會有過份憧憬，期望當日買盤有異動。

百度作為內地科網巨頭之一，上市後表現認真失禮，現時回港第二上市的中概股有12隻，早前嗰啲即使穿底都係小穿，及後都會上水面再衝一輪，賺頭未必多，但高招股價一成都係基本，百度生不逢時，又撞啱Archegos爆煲，百度係重倉股之一，在港股價一度跌逾兩成，現在反彈返啲，仍然潛水。今日收市後係會加入恒生綜合指數、科指及國指，照以往經驗應該會轉強，但細讀恒指公司份通告就睇到，原來百度佔科指及國指的比重超低，根據上月24日那份通告，分別只佔科指的1.38%及國指的0.34%，在科指中比重竟然不及明源雲（909）、閱文（772）、微盟（2013）及眾安在線（6060）等二線科技股，在國指中更係51隻成份股中排第50名，究其原因應該係流通系數偏低，只有5%，此數遠較其他股低，乘出來的比重自然係低，所以在入指數當天，買盤並不會顯著。

嗶哩嗶哩上市後股價雖然穿過底，但迅速游返上水面，現時都比招股價高7%，不過由於搬去香港CCASS的股數唔夠多，只有2.28億股，所以恒指當在港的上市市值只有約2,000億，這個數字在國指及科指中，排名不夠頭10位，所以就不符合快速納入的資格，只能快速納入綜合指數。不過早前青冰看某財經網站，見到擺了烏龍，指B站將於下星期三加入科指，但恒指份通告寫明，係納入綜合指數及恒生互聯網科技業指數，相信那位小編都係混淆了後者及科指喇，戰友記住唔好當係利好消息衝入場呀。

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