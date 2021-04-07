「劏房」租務管制研究工作小組上月底向政府提交報告，提供規管劏房的建議。投資者A君問我舊樓劏房是否仍然有利可圖？

我沒有辦法將「劏房波」的經營哲學告之一二，但當劏房規範化消息出爐後，經營住宅劏房的投資者K就有以下看法。K君說，報告建議「2+2」標準租約，加租上限15%。那麼在簽租約前調高租金吧！另外租客擁有續租權，但購入舊樓除了經營劏房，終極目的是落釘，博發展商收購，怎會甘心被規管條例鎖死4年，那麼跟租客所訂租約，不打釐印，或以口頭協議形式租住。

上有政策下有對策，劏房家庭永遠是被動一群，他們生怕連社會最後一塊瓦遮頭都租唔到，最終仍然「硬食」。K君續說，如果住宅劏房都租唔到，反正都衰無可衰，退而求其次，租住環境惡劣衛生極差的工廈劏房。

政府對於工廈劏房扮關心，卻又無實際可行解決方案。好簡單，為何工廈劏房戶不獲批綜援卻可受惠到關愛基金，不就是工廈劏房處於難以解決的爛局面。目前工廈劏房尚未規管，風險高回報高，幾位投資者正在土瓜灣、大角嘴、葵荃區物色「三無」舊式工廈單位做劏房。

住宅劏房規範不單令劏房租金飆升，從而導致工廈劏房需求增加。多年來，由賣地政策到辣招出台，政府每次干預市場，每次都造成惡果。

小師兄

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