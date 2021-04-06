【本報訊】「女股神」、方舟投資掌舵人Catherine Wood批評，有企業不願創新、只透過槓桿回購股票及分配股息，以滿足短視近利的股東，將付出高昂的代價，最終只能降價消化舊庫存，藉以償還債務，「投資者於多變的年代，要站到對的一邊，並保持下去」。

Tesla創辦人Elon Musk昨日（6日）於Twitter上，向Wood問及標指市值相對GDP比率高得超乎尋常有何看法，Wood指GDP的統計數字是在工業時代演變而來的，似乎未跟上數碼時代，由於生產率提高，實際GDP增長可能更高，惟通脹率卻低於經濟報告，反映收入質量已顯著增加。

「寧在恐懼時投資」

Wood又指，許多投資者有懷疑是屬健康的憂慮，「寧願在人們恐懼時投資」。Wood分析指，90年代後期的科技與電信泡沫播下了種子，當時投資人在科技尚未準備就緒就追逐夢想，忽略成本過高問題，但20至30年後科技夢成為了現實，現時科技快速發展，超越史上任一時期，並帶來良好的通縮力量及爆炸性需求。

Wood曾表示，創新平台將運用「去中間化」的成本優勢，快速取代快速舊有產業，包括一半以上的標指成份股，標指市盈率或據名義GDP的2至3%進行調整，若10年期美債息率企穩於2至3厘，標指市盈率可望調整至33倍。