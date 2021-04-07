美元上月顯著反彈後，踏入4月走勢轉弱，適逢復活節長假期交投較疏落，加上美債孳息回落，都成為美元兌各主要貨幣都回吐的催化劑。不過，由於美國上月就業數據理想，有望延續市場對美國經濟較快復蘇的信心，美元短線仍審慎樂觀。

美匯指數今日曾低見92.25，較上周三收市的93.23回吐98點子。本月迄今，七大主流貨幣近乎全線高收，升幅介乎0.2至1.5%，當中以瑞士法郎最標青，英鎊排榜末。最近期持續得益於油價高企、今年迄今位處升幅榜首的加元則獨憔悴跌0.4%。

除了技術調整，聯儲局上次議息時預示最快2023年才加息，較5年期利率期貨所預示的2022年為遲，加上美股近日再度破頂，反映市場風險胃納上升，都利淡美元。美國5年期國債孳息周一曾升至0.988厘，創14個月高位，但之後曾急回至0.874厘。

話雖如此，從近期數據顯示美國經濟復蘇應較同儕為快，以上周五出爐的就業報告為例，美國3月新增91.6萬個職位，是7個月以來最多，且遠多於市場預期的66萬個新增職位，而2月份新增職位數字亦上調至48.6萬個，失業率則符預期降至6%，反映當地就業市道以至整體經濟，正隨著當地接種疫苗人士陸續改善。

事實上，截至上周為止，美國已有38%成人接種至小一劑新冠肺炎疫苗，當中五分一已完成整個接種程序，加上當地傳染病控制中心指已全面接種人士出遊面對的感染風險很小，有利旅遊業重啟，都是利好美元的因素。

非美貨幣當中，澳洲儲備銀行周二議息後，一如市場預期按兵不動，維持官方利率於0.1厘，重申2024年前不太可能加息，但也提及關注樓價升勢，整體而言立場算中性，所以澳元也跟隨大圍牛皮偏軟，今日低位76.23美仙，但仍較上周的三個月低位高約半美仙。另邊廂，國基會日前將加拿大今年經濟增長上調至5%，上調幅度是7大工業國中之冠，部份與受惠油價帶動能源產業帶挈，而此乃加元今年強勢的原因之一。不過，由於當地第三波疫情下入院人數增加，加上美元反彈，加元今日低見1.2618兌1美元，本月迄今跌56點子，料短期續續抖一抖。

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