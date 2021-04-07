中國人民銀行近期收水行動頻頻，由於中國早已成功遏制疫情，資產殖利率較高，吸引環球資金湧入，外資所持有的A股較1年前急增62%，至3.4萬億元人民幣（下同），所持債券數量增長47%至3.3萬億元 ，人民幣滙率更創下逾10年來最佳季度表現，根據Gavekal Dragonomics數據，今年1月和2月，外國投資者淨買入價值535億美元的中國債券。

外資大量湧入，《彭博》評論指這令中國政府感到頭痛，因中國長期以來對於資本流動心存戒心，尤其在2015年混亂的貨幣貶值之後，當局對進出資金都實行嚴格控制，以防資產泡沫爆破。加上，全球央行為救市放水，觸發大規模資本流動，而滙率亦急劇波動。中國國債殖利率溢價自去年11月的紀錄高位，縮窄約1%，強美元亦拖累人民幣滙率，3月份人民幣貶值約1.3%，而滬深300指數已經從今年高位下跌10%以上。

中國銀保監會主席郭樹清對於海外金融市場泡沫破裂表示擔憂，但同時隨着美國借貸成本上升，促使投資者離開新興市場，中國受資金泛濫影響的同時，今年下半年亦會面臨資本外流的威脅。

熱錢大進大出對中國資本市場帶來巨大傷害，為了管理資本流動，中國一直穩定增加在岸基金投資海外證券的額度，3月份已增至約1,350億美元，是歷來最高水平，其他措施亦包括鼓勵共同基金投資香港股市，以及要求金融機構限制離岸融資額度，而香港在12月亦正討論允許大陸投資者在港進行債券交易，亦是鼓勵資金外流措施。

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