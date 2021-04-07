複利一詞大家聽得多，財務自由要靠複利，股市賺大錢要靠股價複利。複利的計算一點也不複雜，舉個例說，一開始有10萬元，只要有20年每年20%的回報，20年後便有10乘1.2的20次方的回報，即是380多萬。可是這種簡單的複式計算卻偏偏是害到不少人在股市中輸錢的原因。

複利的數學公式計算容易令人覺得到達複利終點之間的過程是直路一條，但「只要每年20%」這一大前提當中便充滿着灣路。先不說我等股市散戶，「只要」Archegos Capital能維持數年上年的高回報，Bill Hwang很快便是另一位股民契爺，可是剛爆倉的Archegos Capital已經沒有這個機會。Bill之所以採取高槓桿，相信總有一點是成王敗寇心態，拿住OPM（other people’s money)追求快速的AUM(Asset under management)增長，做出高額回報自然是吸晴好方法，而槓桿在過去數月牛市自然是如魚得水，小浪一到而又駕馭唔到自然葬身大海。

過去數月的好時光同樣亦非Archegos Capital獨享，即使不用槓桿，散戶同樣能享有高額回報，現在與bill面對同樣的問題便是能否守住高額回報過完今年。散戶、基金經理同樣是人，面對最大的心魔是來自自己的跑數壓力，一年賺取10%或是30%不足以改變人生，賺到數倍、數十倍也許可以，當牛市來臨，回報可能是50%、70%甚至是數倍、如果放入複利公式想法中，隨時不消幾年便有錢過巴菲特，但現實是煙花易冷，牛市短暫，牛市總會過去。

事實上，面對市場變化，第一件事是改變「穩定」回報這一概念，高回報的日子是過去了，別讓牛市回報率成為心中常態，要習慣複利的回報不是一條直線，而是由高高低低的山谷組成，要習慣大賺小賠，「大賺」的日子過去了，思維模式是要轉為「小賠」，保住利潤，靜待另一次easy money的時光到來。

灝昇

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