兩星期前，一位身處緬甸的加拿大約克大學學生請求教授為他的線上考試另作安排，結果被斷言拒絕。

學生於是透過電郵耐心解釋，不少同胞因為抗議政變而被槍殺，而軍政府亦已宣布會隨時切斷互聯網絡及其他外對通訊。那位統計及數學教授不但沒有改變初衷，反而嘲諷學生說：「人們不會因示威而被槍擊，只會因更深層的理由。」

其他同學路見不平，把對話截圖上網，馬上引起公憤。事件不但成為了全國電視新聞，國際媒體亦紛紛轉載。

約克大學標榜有8,500多名來自178個不同國家的國際生，校院多元文化令他們可以應對世界複雜的挑戰。可惜旗下的一名教授卻表現得冷漠無知，校方唯有連忙公開道歉，把教授調離原來職務，並承諾為該學生找尋合適的評核方法。

其他有取錄緬甸學生的院校理應引以為鑑，不過香港教育大學的一位博士講師日前居然又犯上相同的錯誤。

教大語言學及現代語言系的一名在緬甸學生發電郵給老師，表示會盡力準時在線上應試，並詢問由於其特殊環境，可否以其他方式評核。講師的回覆是其他同學也可能碰上類似的技術困難，為了一視同仁，不能為他作出特別編排。他還建議學生提早起床測試網絡是否正常，學系對學生的同理心顯然不足，對培訓教師的大學而言尤為尷尬。

教大事後對事件深表遺憾，並聯絡該學生及協助提供彈性考試安排。

港府多年來推廣「求學不是求分數」，至今成效不彰之餘，大學講師反而浮現了「教學只求交分數」的怪象。

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