莫家強（Alex Mok）舉辦【美股災後反擊戰．第二部曲】，將一連兩堂，與大家為下個牛市週期打好賺大錢基礎。
踏入4月，蘋果財經investMAN與大家一起重整旗鼓，找來資深投資者莫家強（Alex Mok）舉辦【美股災後反擊戰】網上課程。課程的第二部曲，將一連兩堂，與大家為下個牛市週期打好賺大錢基礎。
莫家強簡介
資深投資者、期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。
第二部曲課程內容：
- 不要被「熊市」兩個字嚇怕，認識牛熊市的各自特性；
- 避到股災就有後福，熊市轉牛市的出手時機如何捕捉？
- 仲睇市盈率？揀選具投資價值股票要考慮甚麼因素？
- 超強免費網站 Macrotrends.net 有何重要數據可讓我們提升揀股準繩度？
- 反向槓桿ETF竟是反擊部署第一步的最佳工具？為甚麼你要懂得運用這種工具。
- 不要做錯，如何真正運用期權為持股製造高息？
- 回顧金融海嘯前後優質股票的走勢特點？破壞性創新股票仍有前景？
- Buy and Hold 優質股票有方法，獨創「樓梯」買賣系統部署分享。
【美股災後反擊戰．第二部曲】— 一連兩堂
日期：2021年4月14日（三）、15日（四）
時間：晚上7時30分至9時30分
播放平台：Facebook
費用：兩堂定價合共1000元，早鳥優惠價兩堂共588元
*於2021年4月10日晚上11時55分前可享早鳥優惠
截止報名日期：2021年4月13日（星期二）晚上11時59分
報名方法
細則
* 參加者必須登入Facebook，以收看課程直播及錄影。
* 參加者可透過 Facebook 重溫課程足本錄影。
* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及【investMAN】FB專頁 以接收最新公告。
* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。
查詢詳情：請於辦公時間星期一至五上午10時至晚上6時，致電 2990-7469 或電郵至 cs@nextdigital.com.hk。如活動當日需要任何協助，請致電 6398-9469（只限活動當天之用）
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