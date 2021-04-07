這兩個星期在不同的平台都談過Clubhouse這三兩個星期有個跌勢，而且這不單是香港的情況。我不多聽外國房，但有時會邊看英超邊聽Town hall，這大概是Clubhouse自己主持的「主打節目」，由大佬Paul Davison講解Clubhouse每星期的發展。Town hall這個節目的聽眾，過往都可以衝到房間上限8,000人。同時會有些人做「轉播房」，也隨時多滿一兩間。但這兩個星期，Townhall都未能Full house。

之前我預期，當Clubhouse加入monetization功能，應該可以幫到Clubhouse的發展，令用戶再次活躍。我這個想法是基於，身邊不少曾是重度用戶，但最近都說「進入Clubhouse，好像找不到甚麼好節目」。

於是昨天Clubhouse推出其中一個Monetization功能tipping給部份用戶。這讓我有點驚訝。這到底是甚麼策略呢？

其實Clubhouse好早期已經說過，他們將提供幾個方法讓content creator賺取收入。Tipping是其中一個；另外兩個就是Ticket與Subscription。前者就像買門券聽講座；後者就像Patreon或收費的Podcast。如果是Clubhouse先推出的是Ticket或Subscription，二者中的一項，可能會對他們有較大幫助，因為都能鼓勵Content Creator做好收費內容。當有質素的Content Creator投入多點時間在Clubhouse開講，用戶就較少會遇到「進入Clubhouse，好像找不到甚麼好節目」的情況。

現在Tipping的情況有點不同，因為你可以開講完之後，都收不到Tips。或者要用特定的方法才收到。所以這新功能暫時未為content creator帶來額外的動力。

Jansen Lu

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