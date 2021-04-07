騰訊（700）南非大股東Prosus，繼2018年3月23日沽貨後，今日再一次於三年禁售限期後再減持，市場對此並不意外，而事實上，Prosus部署沽騰訊，大約於半個月前已作出「明示」，今次用騰訊例子，教大家睇大戶手影，如何預早發現主要股東準備出貨，以及配售。

大股東或主要股東要沽貨，一般會透過投資銀行進行「配售」，投行會向「大客」以及基金等機構投資者秘密洽售，完成圍貨分貨後，消息始會於公眾市場曝光。實際如何圍飛，往後有機會詳談，今次先講第一個步驟，大股東射倉去投行。

以今次Prosus沽貨為例，南非大股東於今年3月22日，亦即是減持剛好滿三年後，將1.916億股轉倉至投資銀行摩根士丹利（大摩），由中央結算系統持股紀錄查詢服務(CCASS)可見，當日大摩持有騰訊的持貨，由上日(3月19日)的3.067億股，突增至翌日(3月22日)的4.984億股，持股量由3.2%增至5.19%。因為實際持貨者仍是Prosus，而大摩只是代揸的經紀行，因此毋須在聯交所作出股權變動披露。

突增的1.916億股，與今日宣佈配售的1.919億股相當脗合，轉倉時間上亦是減持屆滿之日。

再數對上一次減持，南非大股東Prosus亦是用大摩作為主要承銷商之一。雖然減持行動為2018年3月23日，仍Prosus早於2017年12月4日，將1.888億股騰訊持貨射去大摩戶口，及至3月27日（23日，T+2）完成配售後，CCASS顯示減持了1.576億股，數目與減持的規模接近。

因此，如果接近主要股東承諾減持屆滿期，投資者不妨留意CCASS各主要經紀行持倉變化，或者會有所啟示。查CCASS，可以去港交所網站 https://www.hkexnews.hk/sdw/search/searchsdw_c.aspx 或者David Webb網站 https://webb-site.com/ccass/choldings.asp?i=3601 進行搜查。

至於是否值得「撈」騰訊，不妨先重溫過去三年騰訊股價走勢。

南非大股東Prosus對上一次減持騰訊是三年前(2018年)的3月下旬。當時配售價是405元，較上日收市價折讓約7%，與最新一次相若。405元亦被視為「南非底」，結果減持消息公佈翌日，股價最低險守405元，收市企穩約410元水平。

不過及後市況逆轉、中美貿易戰升級，「南非底」成為「南非頂」，股王股價於18年10月底低見250元，較配售價低38%先真正見底。

而減持後的整整兩年，騰訊未重上配售價以上，直至去年第二季始回復強勢，一路攀上今年2月775元高峰。

歷史不會簡單地重覆上演，行動前，先問問自己目的何在。

股榮

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