全球晶片荒持續，《彭博》引述最新研究指，半導體交貨周期已由3個月拉長至16周，反映晶片短缺問題惡化。

Susquehanna Financial Group研究顯示，交貨周期計算由訂貨至交貨所需時間，一向被業界視為供求指標。目前晶片交貨延長至16周，表明客戶正在激烈爭取額外的晶片，如果交貨周期延長太多，市場擔心部份買家會故意多訂貨，以避免可能遇到的供應短缺，最終導致庫存堆積，使需求急劇下降。

Susquehanna分析師Chris Rolland指出，雖然近期半導體的預訂情況非常火爆，但對長遠越來越謹慎，因行業發貨量可能超過了真正需求。目前交貨周期已遠遠超出2018年高峰約14周，當時交貨周期見頂後，2019年半導體行業銷售隨即下滑。

另外，知情人士透露，車用晶片短缺已迫使中國汽車製造商上汽集團（SH︰600104）減產約20萬輛車，相當於該公司去年銷量560萬輛的3.6%、今年銷售目標617萬輛的3.2％，而上汽正努力獲取晶片供應，並調整生產以最大程度地減少晶片短缺帶來的影響。

上汽集團副總裁衛勇上月在業績發佈會上稱，汽車晶片短缺影響可能要持續一段時間，對供應持謹慎樂觀態度。

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