上期文章標題「調整期快過 不宜太悲觀」，講出了對大市的預期，原文述「下行周期即將完結，未來有一段反轉向上。也就是說市場反彈在即，即使再跌亦離底部不遠了」。同時分析，金融市場沒有系統性風險，股市只是結構性調整。從短線的時間周期模型來看， 3月底結束下降周期後4月整體處於上漲周期中。市場表現亦如上期分析那樣，科技股指數如預期出現了成交量極度縮減的二次探底，後市有望出現超跌反彈。

海爾盈利爆發式增長

類比組合截至上個交易日較年初增長10%。組合內股份陸續公佈了2020年年度業績，海爾智家（6690）業績非常亮麗。據數據統計，內地白色家電、廚房家電2020年零售額市場規模實現4,487億元人民幣，較同期下降11.9%，海爾的收入卻逆市增長4.46%。其第四季度業績尤其強勁，收入同比增長 9.5%，淨利潤同比暴增333.6%。可見海爾不但走出了疫情的困局，還出現了爆發式增長。

筆者喜歡其海外市場利潤增長近30%較國內還快，淨利潤率提升，來自於旗下高端品牌以及拓展數字化營銷，體現出管理層傑出的管理能力。該份成績單讓投資者安心持有。組合內另一小家電股JS環球（1691）業績一如盈喜預告那樣表現出色，Sharkninja在北美繼續提高市占率，歐洲開拓德國法國銷售管道，足見其產品十分受歡迎，子公司九陽亦明顯受惠於Sharkninja在海外銷售取得高增長。公司剛公佈股權激勵計劃，考核目標為未來3年增速加快。而且JS環球和九陽都擁有較高分紅率，對顧客，管理層和小股東善意的公司更讓人增添對其長期發展的信心。

組合內兩隻SaaS股微盟（2013）和金蝶（268）公佈的業績亦顯示出快速增長。金蝶雲訂閱增長迅速，雲業務佔比繼續擴大，可惜淨利潤和現金流並不是很強。而微盟的增長有下降迹象，市場亦對於其行業未來發展路徑亦有懷疑。相對美國成熟的SaaS企業來說，中國市場的確存在較大不確定性，因此計劃在短綫反彈過後將兩股移出組合。

市場中長期表現一定要重視的一個指標是利率。美國的10年期利率不斷走高，尤其是與短期利率的息差出現急升，當各項經濟指標均指向復蘇，未來出現通脹以及加息憂慮應是趨勢，對那些高增長高估值的科技股不利。市場的天秤將傾向於較低估值的大型科技股和周期股，這也是市場的一種循環。

本期組合加入聯塑（2128），聯塑為細分市場和區域龍頭，剛公佈的業績表現不俗，又較能受惠於今年竣工周期推動下的行業復蘇，估值較A股上市公司比較有很大折讓。同時加入中遠海控（1919），航運行業經歷了超過10年的低潮，每次行業低潮都是整合時機，中遠和海運集團亦在3年前重組，重組後運力世界第一，過去兩年完成管理層股權激勵計劃，增強競爭力，今年在行業復蘇背景下，股價正適時起航。

股無雙