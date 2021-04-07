新世界系陸續出售非核心業務，新創建（659）公佈，出售老牌承建商惠記集團（610）的9,113.4萬股，予惠記控股股東單偉豹及單偉彪，每股作價4.64元，較惠記昨日收市價4.21元溢價10.2%，共套現4.23億元。

交易完成後，新創建持股量將由22.98%降至11.49%；單偉豹持股由25.93%增至31.68%；單偉彪持股由25.7%增至31.45%。

新創建表示，餘下權益將於綜合財務狀況表中分類為待售資產，料扣除交易成本後的淨影響為收益約6000萬元，將用於償還現有貸款及用作一般營運資金。集團又指，交易符合集團出售非核心資產，並自其業務組合創造價值的策略，同時可加強集團財務狀況，將資金重新調配至具強勁經常性現金流及具增長前景的項目中。

鄭志剛C資本領投大界機器人

中國建築智慧建造方案供應商大界機器人宣佈，近期已完成過億人民幣B輪融資，由BAI資本及新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下C資本領投。早前完成的A+輪獨家投資方保利資本及線性資本持續加注，該輪融資將進一步推動建築工業軟件及機械人核心技術的研發和升級、產品市場化推廣和專案規模化應用、以及雲工廠供應鏈體系的完善等。

大界開發的建築工業軟件ROBIM與工業機器人，可實現建築工廠的智慧化作業，機器人不但可以完成複雜的傳統數控機床難以實現的建築工藝，還能通過數位孿生技術實現多個生產線之間的工藝銜接和生產組織，擴大工廠自動化製造的能力，包括從構件的生產覆蓋到構件的組裝，從單一材料的加工拓展到多材料間的生產組織，從簡單的機械化的加工升級到智慧的自我優化的加工等。

鄭志剛表示，大界以機器人軟硬體技術為載體，説明建築生產企業補足短板，提供自動化率與生產力，同時基於數位化平臺技術進行快速加工、協調生產、精細建造，為建築行業提供智慧且高效的解決方案，集團也將為大界提供產業資源，共同推動建築工業化發展。

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