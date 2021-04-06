【本報訊】百億「舖王」鄧成波（波叔）兒子鄧耀昇，早前因生意過度擴張，傳陷財困，近半年急沽15項舖位及舊樓物業，套現約19億元救亡。在鄧成波債務纏身之際，本報獲消息指出，鄧耀昇母親葉少萍亦要「拋個身出來」撲水，雖然她已年紀大，仍在大眾銀行借私人貸款750萬元，再抵押保單套現多逾300萬元，其間更補交一份入息證明，以證明自己在關聯公司以月入3.5萬元擔任顧問，令人擔憂鄧成波一家的財政狀況。

有知情人士爆料，現年61歲的葉少萍去年下旬以「保單融資」撲水。她5年前透過大眾銀行購買一份友邦保險，每年供款100萬元，並已完成供款期；截至去年11月19日，該份保單現金價值為375.98萬元，「鄧成波太太想用現金價值按畀大眾銀行，套現超過300萬」，抵押成數近八成。

保單融資的金額取決於保單價值，將權益由保單持有人轉移至貸款機構後，保單持有人從保單中的現金價值套現，若保單持有人去世，貸款機構可對該保單進行退保，並使用退保價值償還未償還貸款。

入息證明遭銀行職員質疑

上述人士指，大眾銀行信貸部要求葉少萍提供不少於3.5萬元的入息證明，她其後提交一份入息證明，以證明自己在一間名為Gorth Management Limited出任顧問一職，而巧合地入息證明於去年11月1日生效，月薪為正3.5萬元，並附上12月4日、12月9日及1月7日的出糧紀錄，剛好達到貸款審批條款。

根據聯交所資料，鄧成波為Gorth Management集團主席，公司主要業務包括房地產投資、改造及發展，意味葉少萍是在家族關連公司收取薪酬，而這類型收入在銀行風險管理部通常會較為警惕，原因是擔心資金只是左手交右手。

大眾銀行有聲音質疑該份入息證明的正當性，「一個住喺幾億物業嘅人（鄧成波妻），點會返份3.5萬月薪嘅工，仲要已經61歲……份（入息證明）文件好粗糙，個印打到歪晒，同埋出糧紀錄有乜嘢理由做咗一個月就出兩次糧，仲要（首兩次）只係相隔三日」。另有人質疑葉少萍在其丈夫公司只是掛名出糧，未必一定有薪酬落袋。

知情人士稱，上述事件在大眾銀行內幾乎通天，信貸部同事、不少部門主管都知情，但礙於鄧成波是大客，「屯門分行經理都有畀壓力我哋（信貸部），叫我哋盡快處理」。

據了解，大眾銀行信貸部最終批出保單融資貸款，葉少萍12月中旬套現至少300萬元。惟該銀行再經評估後，認為她外債甚多，故要求額外交出50萬元定期，知情人士另透露，葉少萍早前已在該行借私人貸款750萬元，未知有否其他債務。

文件未填日期疑不合規

另外，葉少萍12月中旬向該行申請保單抵押貸款時，她已簽署文件同意大眾銀行成為保單受讓人，並通知友邦保險受讓事宜，惟他形容兩份已簽署的文件均未有填寫日期，質疑做法不合規。

就葉少萍用作申請保單融資的收入證明被外間質疑真實性，Gorth Management發言人表示，有關指控實為無中生有，公司保留法律追究權利。葉少萍主要職責是就公司發展提供意見。

至於葉少萍個人的財務安排，公司不便評論，相信銀行有既定程序，處理客戶申請安排。