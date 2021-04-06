保費融資（Premium Financing）於市場存在多年，一向是巨額投保人透過槓桿投保賺息差的投資工具。保費融資一般只接受「萬用壽險」大額保單，投保人一次過繳付保費後，由於每張已生效的保單均有現金價值，便可按現金價值向銀行作抵押貸款，一般借到八成或以上。

投保人透過保險融資把保單抵押予銀行貸款後，便可以如鄧成波妻般，將八成現金價值套現。由於萬用壽險每年派息，部份保單保證利息可達3至4厘；而低息環境下，銀行貸款利息一般為2厘左右，投保人便可在維持保障下賺到息差，透過保單派息抵銷貸款利息。

而更常見的做法，是投保人將保單抵押予銀行後，將貸款所得繳付餘下保費或作其他投資，變相投保人只需要付小部分保費，就可以透過槓桿放大回報。

簡單舉例，假設投保人購買一份保額500萬美元的保單，一筆過保費為100萬美元，而保單現金價值有90萬美元，向銀行抵押借八成後，便可得到72萬美元貸款用作繳付保費。換言之，投保人實際只需付出28萬美元，便可獲得500萬美元的保障，並有100萬美元保單的派息抵銷銀行貸款利息。

不過，保單融資並非沒有風險，前題是保單派息率需要高過貸款利率，故若市場加息，融資成本高於保單派息，透過保費融資賺息差將會失效，有機會出現虧損。

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